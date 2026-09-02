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Hemonúcleo de Apucarana convoca doadores para reforçar estoque antes do feriado

Atendimento especial ocorre nesta quinta e sexta-feira, além de plantão no sábado seguinte mediante agendamento prévio

Escrito por Da Redação
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Hemonúcleo de Apucarana convoca doadores para reforçar estoque antes do feriado
Autor O comunicado foi direcionado à população de Apucarana, Arapongas e demais municípios do Vale do Ivaí - Foto: - Divulgação

O Hemonúcleo de Apucarana emitiu um alerta nesta quarta-feira (2) para a necessidade urgente de reforçar os estoques de sangue e plaquetas antes do feriado do Dia da Independência. O comunicado foi direcionado à população de Apucarana, Arapongas e demais municípios do Vale do Ivaí. Segundo a coordenação da unidade, a mobilização dos doadores ainda nesta semana é fundamental para manter os níveis adequados de abastecimento e garantir o atendimento das demandas médicas no período festivo.

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Os voluntários podem realizar as doações nesta quinta-feira (3), das 8h às 11h e das 13h às 16h. Na sexta-feira (4), o atendimento ocorrerá das 9h às 11h e das 13h às 16h. Para ampliar as oportunidades de coleta, o Hemonúcleo também funcionará no sábado seguinte, dia 12 de setembro, das 8h às 11h30, mediante agendamento prévio.

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O diretor da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, Paulo Vital, reforçou o pedido de apoio à comunidade destacando a alta demanda registrada por grandes centros hospitalares da região, como o Hospital da Providência e o Honpar. A renovação constante dos estoques garante a realização de procedimentos cirúrgicos complexos, tratamentos de condições médicas graves e transfusões emergenciais para vítimas de acidentes.

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apoio à saúde DIA DA INDEPENDÊNCIA Doação de sangue estoque de plaquetas Hemonúcleo Apucarana mobilização de doadores
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