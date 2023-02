Hemonúcleo Apucarana informa funcionamento durante Carnaval

Da Redação

Doadores podem agendar atendimento ou ir até o Hemonúcleo

Durante o feriado de Carnaval, o Hemonúcleo de Apucarana vai manter a unidade aberta em horários especiais nos próximos dias. Desta forma, o público pode agendar horário ou ir até o local para ajudar a garantir estoque de sangue para pacientes de toda a região.



"Estamos precisando com urgência. A maioria das unidades não vai funcionar neste período, mas este não é nosso caso porque temos dificuldades em manter o estoque devido à demanda do Hospital do Norte Paranaense (Honpar) e do Hospital da Providência", explica a assistente social do Hemonúcleo, Marta Maria Galvão Harder.

Marta diz que na segunda (21) o atendimento segue durante todo o dia. Já na terça (22), por conta da baixa procura de doadores, o Hemonúcleo estará fechado. Na quarta (22), o local funciona na parte de tarde. "Na segunda, dia em que tivemos mais procura, teremos dois médicos atendendo. Agradecemos a todos que vão colaborar com esta causa durante o carnaval. Precisamos muito da ajuda da população", acrescenta.



Agendamento neste link.

Endereço Hemonúcleo Apucarana:

O Hemonúcleo fica na Rua Antônio Ostrenski, 3, próximo ao Samu e Complexo do Lagoão.



O telefone de contato é o (43) 3420-4200.

Veja o horário de funcionamento:

Segunda-feira (20): das 8 às 11 horas, e das 13 às 16 horas
Terça-feira (21): unidade fechada
Quarta-feira (22): das 13 às 16 horas

Entre os requisitos básicos para doar, é necessário:

• Estar em boas condições de saúde;

• Ter entre 16 e 69 anos;



• Pesar mais de 50 quilos;

• Estar bem descansado no momento da doação;

• Estar alimentado - após almoço, jantar ou refeições com conteúdo mais gorduroso deve-se aguardar três horas para fazer a doação;

• Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

• Não ter sido exposto a situação de risco para doenças transmissíveis pelo sangue;

• Não ter tido hepatite após os 11 anos;

• Apresentar documento de identificação oficial e original, com foto, filiação e assinatura.

Matéria escrita por Fernanda Neme.

