Hemonúcleo abre neste feriado devido ao baixo estoque

Devido ao baixo estoque de sangue, o Hemonúcleo de Apucarana recebe doadores nesta sexta-feira (11), feriado municipal devido ao aniversário da Padroeira da Cidade, Nossa Senhora de Lourdes.

"Estamos com muita dificuldade para manter o estoque neste começo de ano, principalmente, dos tipos negativos A- e O-. Venham salvar vidas", convida a assistente social Marta Maria Galvão Harder, responsável pela captação do Hemonúcleo de Apucarana.

Quem tiver disponibilidade para doar nesta sexta-feira (11), pode entrar em contato pelo telefone (43) 3420-4200 ou agendar pelo site um horário. O local funciona nesta feriado das 8h30 às 11 horas, e das 13 às 16 horas.

O que precisa para doar?

Para doar, é preciso ter mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos, os adolescentes precisam estar acompanhados por responsáveis. É necessário agendar a doação através do telefone (43)3424-4200 ou no site da Secretaria de Estado da Saúde.

Quem pegou Covid-19 também pode doar após 30 dias da cura da doença e quem tomou a vacina deve esperar sete dias. O Hemonúcleo de Apucarana, além de atender a demanda do município, envia bolsas de sangue para hospitais da região, como Hospital do Norte Paranaense do Paraná (Honpar) e Santa Casa, de Arapongas e Jandaia do Sul.