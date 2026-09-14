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MOBILIZAÇÃO

Hemepar reforça necessidade de doações de sangue em todo o Estado

No momento, é necessário aumentar os estoques de sangue dos tipos O negativo (O-), O positivo (O+) e também B negativo (B-) em todo o Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Hemepar reforça necessidade de doações de sangue em todo o Estado
Autor As doações podem ser realizadas na rede estadual de hemoterapia, responsável pelo abastecimento de mais de 380 hospitais paranaenses - Foto: AEN

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) chama a atenção para a necessidade de aumentar os estoques de sangue dos tipos O negativo (O-), O positivo (O+) e também B negativo (B-) em todo o Paraná. O alerta é em decorrência do tempo chuvoso no Estado, condição em que muitas pessoas deixam de sair de suas casas para fazer a doação.

-LEIA MAIS: Chuvas no Paraná afetam 21 mil pessoas em 71 cidades

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As doações podem ser realizadas na rede estadual de hemoterapia, responsável pelo abastecimento de mais de 380 hospitais paranaenses por meio das 23 unidades da Hemorrede distribuídas no Paraná. É possível também fazer o agendamento prévio AQUI e saber a unidade de coleta mais próxima.

As bolsas coletadas têm papel essencial na manutenção dos atendimentos hospitalares, especialmente em procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade. São cirurgias, como transplantes, procedimentos cardíacos, ortopédicos, neurológicos e atendimentos a vítimas de traumas graves.

Cada doação gera, em média, de 450 ml a 470 ml de sangue e cada bolsa pode ser fracionada em até quatro hemocomponentes: hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado (plasma fresco congelado). Uma doação pode salvar, no mínimo, quatro vidas.

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QUEM PODE DOAR - Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal. Homens podem doar a cada dois meses e, no máximo, quatro vezes ao ano. Mulheres, a cada três meses, num total de três doações ao ano.

O doador deve pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação). Para doar sangue é obrigatório apresentar documento oficial com foto, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, número do RG e/ou CPF.

A Hemorrede Paranaense conta com 23 unidades distribuídas estrategicamente. Além do Hemocentro Coordenador (em Curitiba), a rede dispõe de Hemocentros Regionais, Hemonúcleos e Unidades de Coleta e Transfusão (UCTs) – como os Hemonúcleos de Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, Maringá, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Pato Branco, Francisco Beltrão, Campo Mourão, Umuarama, Apucarana, Paranaguá, Toledo, Paranavaí, Telêmaco Borba, União da Vitória e Jacarezinho.

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