Handebol feminino de Apucarana se destaca nos Jogos Abertos

O time de handebol feminino de Apucarana, da categoria adulto, conquistou o segundo lugar na 18ª edição dos Jogos Abertos de Marumbi. A final foi realizada no último final de semana.

A equipe apucaranense foi derrotada na final, disputada em dois jogos, para o forte time de Bom Sucesso, que se sagrou campeão. As finais terminaram 7 a 18 e 8 a 20. O terceiro lugar ficou com Jandaia do Sul.

Apucarana, comandada pela treinadora Sarina Nunes, ganhou das jandaienses por 13 a 6 e de Faxinal, por W.O.

O time masculino de handebol da Cidade Alta também participou do torneio, mas não conseguiu a classificação. A equipe enfrentou Jandaia do Sul, Borrazópolis, Mandaguari e Faxinal.

Bom de Bola

Campeãs em suas categorias na fase municipal do Bom de Bola dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), as equipes dos colégios Platão no masculino A e B, do Mater Dei no feminino B e do São José no feminino A vão representar o município de Apucarana na fase regional da competição, que acontecerá de 7 a 10 de setembro em Marilândia do Sul. Para ler a matéria completa, clique aqui.

