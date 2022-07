Handebol dos JUP´s define os campeões nesta quarta-feira

Da Redação

Serão conhecidos nesta quarta-feira (20) no Complexo Esportivo Áureo Caixote, em Apucarana, os campeões da modalidade de handebol (masculino e feminino) da 61ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s), competição que teve ínicio no último sábado.

Às 8 horas, pela disputa de terceiro lugar pelo naipe feminino, a UEPG (Ponta Grossa) encara a PUC-PR (Curitiba). Em seguida, às 9h20, na decisão da terceira posição masculina, jogam PUC-PR e UEPG.

Às 10h40, FAG (Cascavel) e Unicesumar (Maringá) disputam o título pelo naipe feminino. Na equipe maringaense destaque para as jogadoras Ana Júlia (goleira), Lara Michele (ponta-direita), Lauani (armadora) e Maria Vitória (central), que também integram a Seleção Brasileira Sub-21. Na sequência, a partir do meio-dia, na final masculina, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) duela contra a Unicesumar.

Os campeões do handebol carimbam o passaporte para os Jogos Universitários Brasileiros (JUB´s), que ocorrerão de 18 a 25 de setembro em Brasília.

Os Jogos Universitários do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Universitário (FPDU) e Prefeitura Municipal de Apucarana e tem o apoio da Persis Internet.

