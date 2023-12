Handebol dos Jocas define os classificados para a fase decisiva

Foram conhecidas nessa terça-feira (05/12) em Apucarana, as equipes masculina e feminina das escolas municipais que se classificaram para a fase decisiva do handebol da 8ª edição dos Jogos das Crianças (Jocas), competição promovida pela Prefeitura, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME) e Secretaria Municipal de Esportes. A fase final da modalidade será no próximo dia 11 no Centro da Juventude Alex Mazaron e na Escola Karel Kober.

No handebol estão inscritos 450 alunos, sendo 220 na categoria masculina e 230 na feminina. Os confrontos da fase classificatória aconteceram nessa terça-feira no Centro da Juventude Alex Mazaron e nas quadras das escolas Edson Giacomini, Fernando José Acosta, Augusto Weyand e João Antônio Braga Cortês.

Avançaram para a fase decisiva na categoria feminina as escolas Osvaldo Santos Lima, Idalice Moreira Prates, Luís Carlos Prestes, Papa João XXIII, Durval Pinto, Fernando José Acosta, Bento Fernandes Dias, Joaquim Vicente de Castro, José Brazil Camargo e João Antônio Braga Côrtes.

Na categoria masculina se classificaram as escolas Monsenhor Arnaldo Beltrami, Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira, Luís Carlos Prestes, Papa João XXIII, Durval Pinto, Fernando José Acosta, Albino Biacchi, Bento Fernandes Dias, José Brazil Camargo e João Antônio Braga Côrtes.

Nesta quarta-feira (06/12), a partir das 8h30, começará a disputa de bola queimada, na quinta ocorrerá o futsal e na sexta-feira terá início o golf 7, modalidade que é novidade na 8ª edição dos Jocas e que será desenvolvida na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

A competição reúne mais de 1.800 alunos/atletas e prossegue até o dia 14 de dezembro quando serão conhecidas as escolas campeãs das categorias masculina e feminina do golf 7. A final do futsal será realizada no dia 12 e da bola queimada no dia 13.

