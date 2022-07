Handebol de Apucarana se classifica para a semifinal do Paranaense

Da Redação

A rodada pela fase semifinal está marcada para o dia 10 de setembro em Assis Chateaubriand

Ao derrotar na terceira etapa a agremiação de Santa Izabel do Oeste pelo placar de 34 a 19 em Laranjeiras do Sul, a equipe masculina adulta da Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda) se classificou neste final de semana para a fase semifinal do Campeonato Paranaense da Série Bronze. O time do técnico Alessandro Ferreira terminou a primeira fase do Grupo A do Estadual em primeiro lugar, seguido por Pinhão e Arapongas.

“Fizemos um bom jogo em Laranjeiras do Sul, conquistamos a terceira vitória no campeonato e agora vamos em busca do acesso para a Série Prata de 2023”, disse Ferreira, que está satisfeito com o desempenho do time na competição.

A equipe da Ahanda também havia vencido no campeonato os times da Sociedade Thalia, de Curitiba, e do Pinhão, em confrontos que aconteceram em Umuarama. Também naquela cidade a equipe tropeçou diante do Arapongas.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, elogiou a equipe após a vitória sobre o Santa Izabel do Oeste. “A equipe da Ahanda vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Paranaense e de forma merecida avançou para a semifinal. O time já havia se destacado no ano passado, quase conseguiu o acesso para a Série Prata e nessa temporada acredito que o objetivo será alcançado. A Ahanda conta com o respaldo do prefeito Junior da Femac”.

A rodada pela fase semifinal está marcada para o dia 10 de setembro em Assis Chateaubriand (Oeste do Estado). A Ahanda joga contra o Ipec/Esc. Biodiversidade/Fel/Londrina e o Marechal Cândido Rondon enfrentará o Cambé. Os vencedores disputam o título e automaticamente carimbam o passaporte para o Campeonato Paranaense da Série Prata do ano que vem.

Jogaram no final de semana os atletas Gabriel Storm, Rafael Hidalgo, Lorran, Leonardo, Hugo, Odair, Felipe, Luis, Hélio, Vitor e Rodrigo Costa, com o comando de Alessandro Ferreira e com Eliabe fazendo o trabalho de staff.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

