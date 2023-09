Há três anos 'desaparecida', idosa é abordada pela PM em Apucarana

Uma idosa de 77 anos, que havia desaparecido com seu carro há três anos, foi abordada por uma equipe da Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (11) em Apucarana, no norte do Paraná.

O sumiço em 2020 da mulher fez a família, na época, acionar a polícia e fazer um boletim de ocorrências. Além do desaparecimento, conforme a PM, o carro, um Fiat Mobi vermelho, também foi registrado como furtado ou roubado.

O sumiço foi solucionado e a idosa voltou à família. Entretanto, o boletim confeccionado foi esquecido e não foi dado baixa nele.

Sem o conhecimento disso, uma equipe de policiais, em patrulhamento pelas ruas de Apucarana, encontrou o veículo estacionado e constatou que havia o registro de furto ou roubo.

Na espera do condutor do carro, chegou a idosa se apresentando como a responsável do veículo. Os PMs checaram no sistema e confirmaram que, de fato, a mulher seria a proprietária e que havia desaparecida com o carro em 2020.

De acordo com a polícia, o veículo precisou ser encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial, mas logo devolvido à idosa.

A PM orienta que em casos como esse, em que o veículo é recuperado pelo próprio dono, é importante que a queixa seja retirada na delegacia.

