Da Redação

Guisephina, esposa do médico Nagib Daher, morre em Curitiba

Morreu nesta quinta-feira (21), Guisephina Tereza Rina Zanchi Daher, aos 90 anos, em Curitiba. A causa do falecimento ainda não divulgada por familiares.

Ela e o esposo, o médico Nagib Daher, que leva o nome de uma das principais ruas na área central de Apucarana, viveram na Cidade Alta antes de 1974, ano em que ele faleceu. Nagib era irmão do médico Fahed Daher, de Apucarana.

Guisephina deixa os filhos César, Cristina, Joseane e Luciane, além de familiares e amigos que cultivou ao longos dos anos em Apucarana e na capital do Paraná. Os horários do velório e do sepultamento não foram informados pela família.