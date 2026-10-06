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BALANÇO

Guilherme Livoti agradece votação e celebra avanço da direita no país

Representante do Partido Novo destaca vitórias conservadoras

Escrito por Da Redação
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Na primeira sessão pós-eleições, na noite de segunda-feira (05), o vereador Guilherme Livoti (Novo), de Apucarana, destacou o desempenho de dos candidatos de direita no país eleição do último domingo (04) e agradeceu a votação obtida por ele. O parlamentar somou 4.228 votos no total, sendo 2.764 em Apucarana.

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-LEIA MAIS: Lucas Leugi avalia resultado na eleição e cobra deputados "de fora" com votos na cidade

O vereador revelou dificuldades da campanha, mas enfatizou o saldo positivo para o seu grupo político. "A palavra de hoje é gratidão. É gratidão pelos mais de 2.700 votos aqui em Apucarana, pelos mais de 4.200 votos que nós fizemos. Uma eleição difícil, batalhada, mas que nós conseguimos ver que mais pessoas acreditam no nosso trabalho, no nosso potencial e nós atingimos vitórias importantes", afirmou.


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Guilherme Livoti agradece votação e celebra avanço da direita no país
AutorLivoti concede entrevista à imprensa - Foto: TNOnline

No âmbito estadual e nacional, o parlamentar celebrou a eleição de aliados conservadores, fazendo menção direta a Deltan Dallagnol (Novo), eleito para o Senado, e a Sérgio Moro (PL), para o governo do Paraná, além de reforçar seu apoio no segundo turno da corrida presidencial. Ele também destacou a consolidação do Partido Novo, que conseguiu superar a cláusula de barreira nestas eleições, elegendo representantes em diversas esferas.

"É muito importante ter essas quatro portas abertas para Apucarana na Câmara dos Deputados através do Partido Novo. Partido que nós conseguimos superar a cláusula de barreira, um grande desafio que a gente tinha. Outros partidos que já foram grandes, como o PDT, não conseguiram superar a cláusula, e o Partido Novo conseguiu, mostrando o grande resultado nas urnas que nós tivemos nesse ano", pontuou Livoti.

CRÍTICAS

Questionado sobre a rejeição de um dos projetos do chamado "revogaço" durante a sessão, o vereador mudou o tom e direcionou críticas à gestão municipal. Livoti citou uma suposta independência do Legislativo.

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