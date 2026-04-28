Guiado por GPS, caminhão enrosca em curva de rua marcada por tragédia em Apucarana

Um caminhão ficou enroscado no início da tarde desta terça-feira (28) na Rua Professor Isidoro Luís Cerávolo, no bairro 28 de Janeiro, em Apucarana. O motorista relatou que foi direcionado para a via pelo equipamento de GPS e acabou não conseguindo realizar uma curva. O incidente travou o trecho e exigiu o acionamento da Guarda Civil Municipal (GCM), que prestou apoio no controle do trânsito local.

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O bloqueio na via relembrou uma tragédia ocorrida exatamente no mesmo ponto, no dia 16 de julho de 2013, quando duas crianças de 8 e 9 anos morreram atropeladas por outro veículo de carga. Naquela ocasião, um caminhão com placas de Várzea Grande (MT), carregado com materiais de construção e conduzido por uma motorista de 30 anos, perdeu o controle em uma descida.

Durante o acidente de 2013, o veículo derrubou um poste de energia elétrica e tombou, atingindo os garotos que subiam caminhando pela calçada. As vítimas, que seguiam para uma partida de futebol no Clube 28, ficaram prensadas entre o caminhão e o muro de uma residência, morrendo no local. Uma terceira criança que os acompanhava conseguiu escapar ilesa. O caso gerou forte comoção em toda a cidade de Apucarana na época.

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