Guerra de gerações: entenda o que é 'cringe'

Você já deve ter ouvido falar no termo "cringe" nos últimos dias pelas redes sociais. Os internautas estão usando a palavra em diversas situações e de formas diferentes. A palavra é uma gíria, que significa em inglês "vergonhoso" e ganhou popularidade entre as Gerações Z e Millenials.

A gíria vem criando um conflito dos nascidos entre as décadas de 1980 1990, os Millenials, e as pessoas nascidas a partir de 1990, a Geração Z. Características, modos de pensar e agir, das duas gerações, são questionados, principalmente pela geração Z , que está considerando ultrapassados os comportamentos dos Milenials.

A estudante apucaranense Zaila Bergamin Ferri, de 14 anos, da Geração Z, conta que desde março de 2020, a turma da escola que frequenta vem utilizando o termo. "Essa gíria começou a ser utilizada pelas pessoas no Twitter. Porém, a palavra "cringe" já está ficando "cringe" por ser bastante usada. É muito contraditório, mas eu não levo a sério”, explica.

Zaila conta que as pessoas que convive não ligam muito para a gíria do momento. "Minha geração não se preocupa para o que as pessoas mais velhas usam ou tomam, como a questão de tomar café, por exemplo. A gente preza muito pela liberdade. As pessoas devem fazer o que têm vontade. Não nos apegamos muito neste termo", acrescenta.

O termo viralizou nas redes sociais como se fosse uma “vergonha alheia”, que a geração atual sente dos seus antecessores. Os internautas aproveitaram para criar desafios e memes sobre quais ações são "cringe" ou não.

A doutora em estudos da linguagem Thaís Jerônimo Duarte, de Apucarana, gravou um vídeo brincando com o termo e postou em suas redes sociais. "Geração Z, eu tenho um recado para vocês. A vida não é só pagar boleto não, a gente fica tentando emagrecer também", comenta.

De tempos em tempos, conforme Thaís, novos conceitos e termos surgem para falar de coisas que já eram comentadas antes, mas com novas palavras. "Na verdade, é um termo para que a Geração Milenials está 'queimando a cara' ou sobre 'vergonha alheia'. Eles questionam porque temos que ficar postando fotos tomando café e pagando boletos, por exemplo", complementa.



Ainda de acordo com Thaís, o surgimento de novas gírias é muito interessante. "Uma análise técnica é muito interessante porque mostra que a língua é muito viva e é importante a gente analisar essa novas terminologias. Se você tira essa palavra do contexto, ela fica não faz sentido", ressalta.

Alguns exemplos citados por Thaís:

Cringe = Vergonhoso. Vergonha alheia

Cheugy = Brega

Indie = Descolado

Period = Indiscutível. Exemplo numa frase: Beyoncé é uma diva (period)

A consultora de Marketing, Larissa Balan, de Apucarana, também fez um vídeo explicativo em suas redes sociais comentando sobre a plavara “cringe”. “Vários memes, reels, posts, estão circulando sobre os Millennials x Geração Z. Cringe significa vergonhoso, ou seja, o ‘pagar mico’ da nossa época”, ressalta.

Larissa colocou uma listinha das atividades que nos torna os hábitos dos Millennials "cringe”:⁣

* Gostar de café

* Tomar café da manhã

* Usar emojis nas mensagens

* Pentear o cabelo de lado

* Ter calça skinny

* Ouvir rock

* Ser fã de Friends

* Ser fã de Harry Potter

* Ser fã de filmes da Disney

* Usar hashtags (#) em fotos

* Chamar cerveja de 'litrão'

* Usar sapatilhas

* Gostar de minimalismo

* Não entender ou gostar do TikTok

* Ter ido a locadoras de filmes

* Pagar boletos

* Em mensagens, rir com as expressões 'rs' ou 'hahaha'

* Ouvir Raça Negra

* Assistir jornal