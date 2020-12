Guardas municipais são treinados para operar armas não letais - TNOnline

Continua após publicidade

Os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) estão aptos a utilizar tecnologias não letais, como espargidores de pimenta e de lacrimogênio. Os guardas participaram de um curso de capacitação, que teve duração de 8 horas e foi ministrado nas dependências da unidade local do Exército.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, fez a entrega dos certificados nesta sexta-feira (04/12) em ato que ocorreu na sede da GMC. “Compramos mais de R$ 600 mil em equipamentos para a Guarda Municipal, entre os quais armas não letais e veículos. Para que essa tecnologia pudesse ser utilizada, era necessário esse curso de capacitação e de aprimoramento”, observa Junior da Femac.

Junior da Femac destacou o trabalho dos agentes da Guarda Municipal e anunciou a realização de concurso público para aumentar o efetivo. “A Guarda Municipal faz a diferença no patrulhamento da cidade e na segurança no patrimônio público, além de desenvolver serviços específicos como as patrulhas ambiental, escolar e da Lei Maria da Penha. Por isso, vamos fazer o concurso no início de 2021 para ampliar essa força de segurança”, justifica.

Alessandro Carletti, comandante da GCM de Apucarana, afirma que as tecnologias não letais são utilizadas para controlar multidões, como em campos de futebol, e distúrbios civis. “A capacitação é fundamental para o correto manuseio e o emprego tático. Nestes doze anos de existência da Guarda Municipal não tivemos nenhum incidente com a arma de eletrochoque e esperamos que o mesmo aconteça com os espargidores de pimenta e de lacrimogênio”, frisa Carletti.