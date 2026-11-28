A Guarda Civil Municipal de Apucarana (PR) resgatou um gambá que estava dentro de uma casa na manhã deste sábado (28), no Parque Bela Vista. O atendimento começou após moradores ligarem para o telefone 153 para avisar sobre a presença do bicho no imóvel, localizado na Rua Vitor Hugo Pilazaro.

LEIA MAIS: Apucarana libera mais de R$ 821 mil em auxílio-calamidade para servidores atingidos por temporal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato do atendimento, os próprios moradores conseguiram conter o animal antes da chegada da equipe e pediram o recolhimento para que ele tivesse o destino correto.

Os agentes foram até o endereço, conseguiram pegaram o gambá com segurança e seguiram até a região de mata na Estrada da Juruba, onde soltaram o animal de volta ao habitat natural.