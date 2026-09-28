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Guarda Municipal recupera moto furtada no Adriano Correia, em Apucarana

Veículo havia sido furtado no último sábado (26), em frente a uma empresa da região

Escrito por Da Redação
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Guarda Municipal recupera moto furtada no Adriano Correia, em Apucarana
Autor Moto foi recuperada nesta segunda-feira (28) - Foto: Guarda Civil Municipal

Uma denúncia sobre dois suspeitos empurrando uma moto sem placas, vindo de uma área de mata perto do campo de futebol do bairro Adriano Correia, em Apucarana (PR), mobilizou uma equipe da Guarda Municipal e resultou na recuperação do veículo com alerta de furto.

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A abordagem ocorreu na Rua Serra dos Mulatos, onde os agentes visualizaram os dois indivíduos com o veículo correspondente às características informadas pela central da corporação. Durante a verificação dos identificadores da motocicleta, os guardas constataram que se tratava de um veículo com registro de furto ocorrido no último sábado (26), em frente a uma empresa da região.

Os dois abordados, um homem de 31 anos e um adolescente de 15 anos, informaram aos agentes que moram no bairro Fariz Gebrim e que estavam tentando devolver o veículo a pedido de um terceiro. Segundo o relato, eles teriam chegado a divulgar fotos da motocicleta em grupos de redes sociais para tentar localizar o verdadeiro dono.

Os guardas municipais foram até o local de trabalho do proprietário, que confirmou a versão apresentada sobre a tentativa de devolução. Apesar das justificativas, todos os envolvidos e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para que a autoridade policial tome as providências cabíveis e esclareça as circunstâncias do fato.

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