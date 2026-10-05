Guarda Municipal e agentes de trânsito de Apucarana arrecadam doces para o Dia das Crianças

Doações de balas e chocolates podem ser entregues na sede da Guarda Civil Municipal para ação especial de solidariedade no dia 12 de outubro

A Guarda Civil Municipal (GCM) e o Departamento Municipal de Trânsito de Apucarana estão com inscrições abertas para doações da campanha Patrulha da Alegria, ação voltada à arrecadação de balas, chocolates e guloseimas para o Dia das Crianças.

- LEIA MAIS: Cinco moradores de Apucarana em dia com o IPTU ganham prêmios de R$ 1 mil cada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No dia 12 de outubro, os agentes farão um percurso em viaturas por diferentes bairros do município para realizar a entrega do material diretamente aos meninos e meninas. A iniciativa solidária complementa as atividades oficiais do 2º Apuca Kids, evento promovido pela administração municipal durante todo o mês de outubro.

O prefeito Rodolfo Mota destacou que a mobilização convida a população a participar com gestos simples de apoio, permitindo que as equipes da segurança e do trânsito façam uma pausa em suas rotinas habituais de patrulhamento e fiscalização para atuar em uma missão comunitária. Segundo o comandante da GCM, Fábio de Souza, a iniciativa é uma tradição entre as corporações locais, que em anos anteriores já promoveram a arrecadação de brinquedos e agora concentram esforços no recolhimento de doces. Já o secretário municipal de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil, subtenente Almir Antonio de Freitas, ressaltou que o projeto fortalece os laços de confiança e convivência entre os agentes públicos e a população.

Os moradores interessados em colaborar com a campanha podem entregar os doces na sede da Guarda Civil Municipal, situada na Rua Jamil Soni, número 241, no Bairro 28 de Janeiro. Todo o volume arrecadado será separado e organizado previamente pelas equipes para a logística de distribuição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Para obter detalhes adicionais sobre o recebimento dos materiais, a organização disponibiliza o atendimento telefônico pelo número (43) 3308-1501 e também o contato via WhatsApp pelo (43) 99654-7993.