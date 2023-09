Guarda Municipal de Apucarana recupera moto furtada em Faxinal; veja

A Guarda Civil Municipal (GCM), de Apucarana, recuperou nesta sexta-feira (8) uma motocicleta com alerta de furto. O veículo foi localizado em um terreno baldio na Rua João Carlos de Andrade Prado, no Jardim Monte Sião. Veja o vídeo abaixo

A moto localizada pelos guardas municipais, uma Honda CBX de cor roxa, tinha alerta de furto na cidade de Faxinal, no Vale do Ivaí.

A motocicleta foi localizada após informações de populares repassadas à GCM. O furto ocorreu em 15 de agosto em Faxinal.

A moto foi encaminhada para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) para posterior devolução ao proprietário.

Guarda Municipal de Apucarana recupera moto furtada em Faxinal

