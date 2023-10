Guarda Municipal apreende duas motos em Apucarana

A Guarda Civil Municipal (CGC), de Apucarana (PR), apreendeu nesta sexta-feira (20) duas motocicletas em situação irregular. A GCM foi acionada na Rua Byington, no Jardim Trabalhista, onde motociclistas estavam empinando as motos na via pública.

No primeiro momento, os condutores não foram localizados. A Guarda Civil, no entanto, seguiu com o patrulhamento no Jardim Trabalhista e também no Jardim Marissol.

Dois rapazes foram então localizados e abordados. Uma das motos estava com o chassi adulterado, enquanto a outra estava com outras irregularidades não informadas.

Uma moto foi levada para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) e a outra para o pátio do Departamento de Trânsito (Detran-PR).

