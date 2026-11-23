Automóvel havia sido levado no último sábado (21). Área foi isolada para coleta de impressões digitais antes da remoção do carro para a delegacia

A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou um automóvel Volkswagen Gol com alerta de furto ou roubo na Rua Maíza Mon Jardim, no bairro Castelo Branco, em Apucarana. O veículo havia sido levado no último sábado (21), no município vizinho de Marilândia do Sul, e foi encontrado em estado de abandono após uma denúncia repassada pela Central de Operações.

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De acordo com a corporação, os agentes foram acionados para averiguar a presença de um Gol modelo quadrado, de cor bege, estacionado de forma suspeita na via. Ao chegarem ao endereço indicado, os guardas localizaram o carro e realizaram a consulta da placa e do chassi junto ao sistema de segurança pública, confirmando a queixa criminal registrada dois dias antes.

Diante da constatação, a área ao redor do automóvel foi isolada pelos guardas municipais para preservar possíveis vestígios deixados pelos criminosos. Uma equipe da perícia foi acionada e compareceu ao endereço para realizar a coleta de impressões digitais, trabalho que deve auxiliar a Polícia Civil na identificação dos autores do crime.

Na sequência, a Guarda Civil Municipal solicitou o apoio da Polícia Militar para providenciar o serviço de guincho. Após a conclusão dos procedimentos periciais no local, o carro foi removido e encaminhado ao pátio da Delegacia de Polícia Civil para as providências legais e posterior restituição ao legítimo proprietário.