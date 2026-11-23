Guarda Civil Municipal recupera Gol furtado em Marilândia do Sul abandonado em Apucarana
Automóvel havia sido levado no último sábado (21). Área foi isolada para coleta de impressões digitais antes da remoção do carro para a delegacia
A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou um automóvel Volkswagen Gol com alerta de furto ou roubo na Rua Maíza Mon Jardim, no bairro Castelo Branco, em Apucarana. O veículo havia sido levado no último sábado (21), no município vizinho de Marilândia do Sul, e foi encontrado em estado de abandono após uma denúncia repassada pela Central de Operações.
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De acordo com a corporação, os agentes foram acionados para averiguar a presença de um Gol modelo quadrado, de cor bege, estacionado de forma suspeita na via. Ao chegarem ao endereço indicado, os guardas localizaram o carro e realizaram a consulta da placa e do chassi junto ao sistema de segurança pública, confirmando a queixa criminal registrada dois dias antes.
Diante da constatação, a área ao redor do automóvel foi isolada pelos guardas municipais para preservar possíveis vestígios deixados pelos criminosos. Uma equipe da perícia foi acionada e compareceu ao endereço para realizar a coleta de impressões digitais, trabalho que deve auxiliar a Polícia Civil na identificação dos autores do crime.
Na sequência, a Guarda Civil Municipal solicitou o apoio da Polícia Militar para providenciar o serviço de guincho. Após a conclusão dos procedimentos periciais no local, o carro foi removido e encaminhado ao pátio da Delegacia de Polícia Civil para as providências legais e posterior restituição ao legítimo proprietário.