Guarda Civil Municipal prende dupla por furto de ferragens no IBC do bairro Fariz Gebrin
Cerca de 35 barras de ferro com sete metros de comprimento foram encontradas na área externa do barracão
A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu dois homens em flagrante nesta quinta-feira (09) pelo furto de ferragens nas dependências do antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC), localizado no bairro Fariz Gebrin, em Apucarana (PR). A prisão ocorreu após a corporação receber informações sobre a ação criminosa e montar um cerco com o apoio de diversas viaturas na região.
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No momento da abordagem, os agentes flagraram três indivíduos retirando o material do interior do barracão e escondendo as peças em uma plantação de soja vizinha ao terreno. Ao perceberem a aproximação das equipes da GCM, os suspeitos empreenderam fuga correndo em direção às ruas do bairro Fariz Gebrin. No entanto, dois homens foram alcançados e detidos no local, enquanto o terceiro envolvido conseguiu escapar.
Durante as buscas na área, a equipe recuperou aproximadamente 35 barras de ferro, cada uma medindo cerca de sete metros de comprimento, que já estavam ocultas em meio à lavoura. Além disso, os guardas localizaram diversas outras peças separadas e prontas para serem levadas ainda no interior do IBC. Diante da situação de flagrante delito, os dois detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis e apresentação ao delegado de plantão.