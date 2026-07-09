Guarda Civil Municipal prende dupla por furto de ferragens no IBC do bairro Fariz Gebrin

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu dois homens em flagrante nesta quinta-feira (09) pelo furto de ferragens nas dependências do antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC), localizado no bairro Fariz Gebrin, em Apucarana (PR). A prisão ocorreu após a corporação receber informações sobre a ação criminosa e montar um cerco com o apoio de diversas viaturas na região.

LEIA MAIS: Homem é encontrado morto em frente ao monumento do Bonezão, em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No momento da abordagem, os agentes flagraram três indivíduos retirando o material do interior do barracão e escondendo as peças em uma plantação de soja vizinha ao terreno. Ao perceberem a aproximação das equipes da GCM, os suspeitos empreenderam fuga correndo em direção às ruas do bairro Fariz Gebrin. No entanto, dois homens foram alcançados e detidos no local, enquanto o terceiro envolvido conseguiu escapar.

Durante as buscas na área, a equipe recuperou aproximadamente 35 barras de ferro, cada uma medindo cerca de sete metros de comprimento, que já estavam ocultas em meio à lavoura. Além disso, os guardas localizaram diversas outras peças separadas e prontas para serem levadas ainda no interior do IBC. Diante da situação de flagrante delito, os dois detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis e apresentação ao delegado de plantão.