Guarda Civil Municipal faz surpresa em aniversário de menino de cinco anos em Apucarana
Agentes foram convidados pela mãe do aniversariante, Bryan Henrique, que sonhava em conhecer a equipe
A tarde deste domingo (21) foi marcada por uma surpresa inesquecível para o pequeno Bryan Henrique Pinheiro da Rocha, que completou cinco anos. Fã das forças de segurança, o menino teve sua festa de aniversário, em Apucarana (PR), prestigiada por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM). A presença dos agentes foi um pedido especial da mãe do aniversariante, que entrou em contato com a corporação para realizar o sonho do filho.
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Segundo o agente Vinicius Teresam, o aniversariante ficou muito feliz com a presença da equipe. "Quando ele escutou o giroflex, a viatura e saiu ali na frente, ele já abriu um sorriso e veio correndo para verificar. Ele estava bem contente. A mãe comentou que ele gosta bastante da polícia, então foi bem legal. O pessoal da casa foi bem receptivo também", disse Vinicius, que estava acompanhado do agente Cleihilton Silveiro.