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Guarda Civil Municipal faz surpresa em aniversário de menino de cinco anos em Apucarana

Agentes foram convidados pela mãe do aniversariante, Bryan Henrique, que sonhava em conhecer a equipe

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 19:37:53 Editado em 21.06.2026, 19:37:48
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Guarda Civil Municipal faz surpresa em aniversário de menino de cinco anos em Apucarana
Autor Guarda Civil Municipal e o aniversariante - Foto: GCM

A tarde deste domingo (21) foi marcada por uma surpresa inesquecível para o pequeno Bryan Henrique Pinheiro da Rocha, que completou cinco anos. Fã das forças de segurança, o menino teve sua festa de aniversário, em Apucarana (PR), prestigiada por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM). A presença dos agentes foi um pedido especial da mãe do aniversariante, que entrou em contato com a corporação para realizar o sonho do filho.

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Segundo o agente Vinicius Teresam, o aniversariante ficou muito feliz com a presença da equipe. "Quando ele escutou o giroflex, a viatura e saiu ali na frente, ele já abriu um sorriso e veio correndo para verificar. Ele estava bem contente. A mãe comentou que ele gosta bastante da polícia, então foi bem legal. O pessoal da casa foi bem receptivo também", disse Vinicius, que estava acompanhado do agente Cleihilton Silveiro.

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aniversário Apucarana festa infantil Forças de Segurança Guarda Civil Municipal Surpresa
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