Guarda Civil Municipal de Apucarana atende mais de 3,1 mil ocorrências no semestre

Balanço aponta 113 prisões e forte atuação no trânsito e no combate à violência doméstica nos primeiros seis meses do ano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana fechou o primeiro semestre de 2026 com um total de 3.142 ocorrências atendidas na cidade. O balanço das ações, divulgado nesta quarta-feira (08) pela corporação, detalha as principais frentes de atuação no município, que resultaram na prisão de 113 pessoas e na recuperação de 15 veículos com alerta de furto ou roubo entre janeiro e junho.

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O principal volume de trabalho dos agentes se concentrou na fiscalização viária, com 841 atendimentos registrados na área de trânsito. Na sequência, as equipes foram acionadas para resolver 189 casos de perturbação do sossego alheio, um dos problemas urbanos mais recorrentes no município.

No âmbito criminal e de proteção à vida, a GCM teve papel destacado no combate à violência doméstica, contabilizando 81 atendimentos baseados na Lei Maria da Penha. Os agentes também responderam a 122 ocorrências classificadas como crimes contra a pessoa e efetuaram o cumprimento de 15 mandados de prisão expedidos pela Justiça. No combate ao tráfico e ao porte de entorpecentes, foram registradas 14 ocorrências com apreensão de drogas.

O trabalho conjunto com outros órgãos públicos também movimentou a rotina da instituição, que prestou apoio a diferentes órgãos de segurança e fiscalização em 240 oportunidades. No setor ambiental, foram 89 atendimentos prestados ao longo do período.

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Além das ações repressivas, a corporação focou em atividades preventivas no período. Foram realizadas 170 rondas e palestras em ambientes escolares e outras 417 ações voltadas para a segurança cidadã e proximidade com a comunidade.

De acordo com o comandante da GCM de Apucarana, Fábio de Souza, os números refletem o esforço diário das equipes nas ruas. "Trabalhamos todos os dias pela segurança, pela ordem e pelo bem-estar da nossa população. O relatório reforça o compromisso da GCM com a proteção dos cidadãos e a construção de uma cidade mais segura", pontuou o comandante.

O cidadão que precisar acionar os serviços da Guarda Civil Municipal ou realizar denúncias pode entrar em contato direto pelo telefone 153, que funciona em regime de plantão 24 horas.

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Foto: Divulgação GCM Foto: Divulgação GCM



