Guarda Civil de Apucarana atualiza protocolos e técnicas em novo estágio de qualificação

Os 50 agentes da Guarda Civil Municipal de Apucarana (GCMA) iniciaram nesta segunda-feira (10) mais um Estágio de Qualificação Profissional (EQP). O treinamento realizado anualmente é uma exigência legal da matriz curricular nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e da Polícia Federal (PF) visando equiparação, padronização e atualização das técnicas operacionais e jurídicas dos agentes municipais de segurança em todo o Brasil.

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O módulo desta segunda-feira aconteceu nas dependências do Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina, e envolveu atendimento pré-hospitalar (APH). Além de APH, o treinamento abrange aulas teóricas e práticas, incluindo armamento e tiro, técnicas operacionais e atualizações jurídicas. “Uma Guarda Civil bem preparada é uma Guarda mais segura para o agente e, principalmente, para a população. O trabalho dos nossos guardas envolve situações que exigem conhecimento, equilíbrio e resposta rápida. Por isso, investir continuamente na capacitação do efetivo é investir diretamente na segurança de Apucarana. O Estágio de Qualificação Profissional permite atualizar procedimentos, aperfeiçoar técnicas e preparar nossos agentes para agir cada vez melhor diante dos desafios do dia a dia”, frisa o prefeito Rodolfo Mota.

O conteúdo do estágio é ministrado por agentes multiplicadores da própria corporação. O comandante da GCMA, inspetor Fábio de Souza, explica que o EQP compreende um mínimo de 80 horas de treinamento. “Nesta terça-feira iremos abordar o uso de técnicas não letais, (pistola Taser/arma de choque, spray de pimenta) e, na quarta-feira, no 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec), acontece um dos módulos principais e que é uma exigência da Polícia Federal para renovação da permissão do uso de armas de foto pelos agentes, que é o módulo armamento e tiro”, explica Souza.

Após a conclusão do EQP, um relatório será encaminhado à PF. “A ausência ou reprovação neste módulo pode resultar na suspensão ou cancelamento do porte funcional de arma de fogo do agente”, diz o comandante.

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O secretário municipal de Segurança e Trânsito (Segtran), subtenente Almir Antônio de Freitas, reforça que a atividade operacional exige que os procedimentos sejam constantemente revisados e exercitados. “É no treinamento que conseguimos reforçar aquilo que precisa ser aprimorado, tirar dúvidas e alinhar a conduta dos agentes para que todos trabalhem dentro dos mesmos protocolos. Isso faz diferença principalmente nas ocorrências do dia a dia, em que cada segundo e cada decisão podem ser importantes. O treinamento periódico é importante para que o agente esteja sempre preparado para entregar um bom serviço à comunidade”, concluiu o secretário.