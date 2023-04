Grupo Verde Vale fica em 1º nos Jogos dos Escoteiros em Apucarana

Da Redação

Em competição realizada em Apucarana, o Grupo Verde Vale, de Londrina, conquistou nesse final de semana o primeiro lugar na 20ª edição dos Jogos dos Escoteiros (JOES). A competição regional aconteceu nas categorias masculina e feminina, foi promovida pelo Grupo Escoteiro Dom Bosco, de Apucarana, e teve o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. O Grupo Dom Bosco terminou os JOES na segunda colocação, seguido pelo Grupo Verde Canção, de Maringá.

Também competiram os grupos Guarani, de Rolândia; Guy de Larigaudie, de Paranavaí; Pássaros da Paz, de Arapongas; e Novo Horizonte, de Maringá. As disputas ocorreram no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), no Colégio Estadual Alberto Santos Dumont e no Centro da Juventude Alex Mazaron, com a presença de mais de 300 atletas.

O prefeito Junior da Femac prestigiou a solenidade de abertura no sábado pela manhã no Lagoão. “Depois de cinco anos, Apucarana voltou a sediar os Jogos dos Escoteiros, com a competição sendo disputada com muito sucesso por crianças, jovens e adultos. Todos estão de parabéns pela realização da competição que reuniu escoteiros de toda a região”, destaca o prefeito Junior da Femac.

As outras edições dos JOES em Apucarana foram realizadas em 2002, 2003, 2007, 2013 e 2018. A primeira edição aconteceu em 2000, em Arapongas, promovida pelo Grupo Pássaro da Paz.

Segundo Robson Martussi, coordenador dos métodos educativos do evento, a 20ª edição superou todas as expectativas. “Graças a Deus a competição foi ótima e agradou a todos os participantes. Foram muitas atividades nos dois dias, com diversão, interação entre os escoteiros e de toda a organização. Agradeço ao apoio da Prefeitura de Apucarana, ao Colégio Santos Dumont e das muitas pessoas que nos ajudaram na realização do evento”, frisa Martussi, que organizou os JOES juntamente com Deric Ceranto e com Carla Costa, diretora-presidente do Grupo Dom Bosco.

Os 20º JOES foram realizados nas modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, handebol, voleibol e natação. “Também tivemos disputas de boliche, bola queimada, peteca, chute ao gol e corrida maluca, entre outras atividades”, finaliza Martussi, que destacou que o evento foi criado com o objetivo de incentivo a prática esportiva e integração entre os jovens escoteiros pertencentes à região norte do Estado.





