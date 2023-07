Grupo Tribuna vence em quatro categorias do Top de Marcas

O Grupo Tribuna foi um dos maiores ganhadores do prêmio Top de Marcas Apucarana, no norte do Paraná. A pesquisa é realizada anualmente e afere a lembrança espontânea de marcas na memória do apucaranense

O site TNOnline venceu em três categorias. Na categoria Site de Notícias Local, o portal foi lembrado por 57,3% dos apucaranenses, percentual cinco vezes maior do que o alcançado pelo segundo colocado, que foi lembrado por 11% dos entrevistados. O índice também conferiu ao portal de notícias o prêmio Top Performance, pelo melhor desempenho entre todas as marcas líderes na pesquisa, considerando a diferença percentual das marcas em 2022 e os índices conquistados em 2023. Em segundo lugar vem o feijão Kirei e em terceiro a Coca-Cola.

O site também foi o mais lembrado pelo público adulto, que alcançou o maior percentual considerando a diferença entre o seu índice no segmento de atuação e a quantidade de entrevistados nesta faixa etária, entre 20 e 54 anos. Em segundo lugar está a Unimed e em terceiro a sorveteria Gela Boca.

Na categoria Jornal Impresso, a Tribuna do Norte foi lembrada por 53,5% dos entrevistados, percentual 10 vezes maior do que o segundo colocado que obteve 5,3%. Essa é a 15ª vez consecutiva que o jornal vence essa premiação.

Em comparação com o ano anterior, o TNOnline cresceu mais de 23% e em relação com o segundo colocado na pesquisa, a diferença chega a 421%. O diretor vice-presidente do Grupo Tribuna do Norte, André Luís Marçal de Oliveira, atribui o crescimento, principalmente, à credibilidade alcançada pelo portal e a qualidade do conteúdo produzido pela equipe de jornalistas.

“O diferencial do TNOnline está na produção de conteúdo por jornalistas profissionais conscientes de sua obrigação de publicar notícias após toda apuração dos fatos, sem tomar partido e retratar a notícia como ela de fato é. Também contamos com constante investimento em infraestrutura, modernização de layout, além da contratação de agências de notícias para produção de conteúdo nacional e internacional”, destaca.

Em 2022 o TNOnline foi um dos 100 portais brasileiros escolhidos pelo Google para participar do programa Local Lab, que incentiva o crescimento sustentável de empresas jornalísticas do Brasil. Recentemente, o site de notícias foi selecionado pelo Google, para participar do projeto Google News Showcase, denominado no Brasil como “Google Destaques”, que remunera organizações noticiosas pela curadoria e licenciamento de notícias que aparecem em painéis personalizados no Google Notícias. “O Google foi extremamente criterioso em sua seleção, estando o TNOnline junto a grandes empresas de comunicação, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jovem Pan, CNN Brasil, entre outras. Todos esses fatos vêm demonstrar a relevância a nível estadual e nacional do TNOnline”, ressalta o diretor vice-presidente.

Neste ano, a pesquisa Top de Marcas completou 15 anos perguntando aos apucaranenses: Qual a marca que primeiro vem a sua memória quando pensa nos diferentes segmentos de mercado?. A premiação foi realizada na quinta-feira (29), no clube Água Azul.

