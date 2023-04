Grupo se reúne em Apucarana pedindo por segurança nas escolas

Da Redação

Grupo se reuniu em frente à prefeitura

Um grupo de mães de alunos matriculados na rede municipal e estadual de Apucarana se reuniu no início da tarde desta quarta-feira, 12, para pedir por mais segurança nas instituições de ensino da cidade. A onda de ataques realizados Brasil afora, aliada a notícias falsas, as chamadas "fake news", envolvendo nomes de escolas da cidade e da região, tem despertado medo em muitas famílias. Por essa razão, esse grupo se organizou para realizar uma manifestação pacífica, em frente a prefeitura da cidade.

Thaís Lima é mãe de uma criança matriculada em um Centro de Educação Infantil (CMEI) de Apucarana. Ela afirma que a reivindicação do grupo é um policiamento mais abrangente nas escolas.

"A gente está pedindo policiamento durante todo o dia nas escolas, colégios e CMEIs, tem que ser durante todo o período de aulas, não só na entrada e saída dos alunos. Queremos mais segurança porque acreditamos que as medidas anunciadas até agora não são suficientes", afirmou a mãe de aluno.

Na terça-feira, 11, o 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana (BPM) e a Secretaria Municipal de Educação, divulgaram nota tranquilizando a população e anunciando medidas no reforço à segurança dos alunos da cidade.

"Infelizmente, pessoas maldosas têm espalhado boatos nas redes sociais relatando supostos ataques a unidades de ensino de Apucarana. Trata-se de informações falsas", informou a AME, em nota oficial. De acordo com a Secretaria, as aulas seguem acontecendo normalmente nos 24 CMEI's e 36 escolas da rede municipal.

A nota pede ainda pede que as "famílias dos estudantes mantenham a calma e entrem em contato com a instituição de ensino em caso de dúvidas sobre alguma mensagem recebida pela internet". O 10º BPM reforça que toda a equipe, em conjunto com a Guarda Municipal, "está mantendo viaturas em horários de entrada e saída dos colégios, bem como, contando com o auxílio do Batalhão de Patrulha Escolar."

Após a manifestação desta quarta-feira, o 10º BPM informou que alunos da escola de soldados estarão nas ruas, a partir desta quinta-feira, para ajudar na segurança dos estudantes.

