Grupo organiza oração por crianças internadas no Materno

Da Redação

O Conselho de Pastores de Apucarana, em parceria com Hospital da Providência e um grupo de mães, realiza nesta quarta-feira, 04, a partir das 19h, um momento de oração em frente ao Hospital Materno Infantil.

continua após publicidade .

De acordo com o pastor Sebastião Vieira, que está a frente da organização, o propósito é fazer orações pelas crianças que estão internadas, pelos seus familiares e pela equipe de colaboradores do hospital.

“Queremos interceder por essas crianças, pelos pais e familiares, e também, por toda a equipe de colaboradores do hospital, que sofrem com toda a situação vivida no dia-a-dia dentro do ambiente hospitalar. Queremos orar em relação a estas doenças que tem acometido as crianças não apenas em Apucarana, mas em toda a região, pedir a ação de Deus através da intercessão”, disse o pastor.

continua após publicidade .

De acordo com a assessoria do Hospital da Providência, nesta quarta-feira, 42 crianças estão internadas no Materno Infantil, uma ocupação de 53% dos leitos. Destas, 8 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e 1 na Unidade de Cuidados Intermediários Convencional (UCINCO).

A capacidade total para atender crianças é de 78 leitos: 10 na UTI neonatal e pediátrica, 4 na UCINCO e 64 leitos clínicos.

Segundo Guilherme Borges, diretor executivo do Hospital da Providência e Materno Infantil, a principal causa dos internamentos se dá por conta de problemas respiratórios.

“O aumento do número de casos respiratórios em crianças e a necessidade de internamento se deve a este período no qual com a diminuição dos casos de covid-19, houve o fim do isolamento social e volta às aulas. As crianças comumente possuem a imunidade mais baixa que os adultos e por isso o cuidado deve ser redobrado, sendo importante continuar com os cuidados diários para não haver contaminação de outras doenças respiratórias, que vão além da covid-19”, disse o diretor.