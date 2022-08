Grupo Muffato inaugura loja da rede Max em Apucarana; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Observando o comportamento dos consumidores e buscando atender suas necessidades, o Grupo Muffato está trazendo para Apucarana uma moderna unidade do Max Atacadista, a bandeira de atacarejo da rede. A inauguração aconteceu às 7h30 desta sexta-feira (26). O primeiro Max da cidade chega em conceito de atacarejo completo, com um mix de produtos de mais de 20 mil itens, padaria, açougue, visual que dá conforto aos olhos e ótimo espaço para circulação. Veja como a loja ficou no vídeo abaixo.

continua após publicidade .

Instalada na avenida Minas Gerais, a nova loja tem aproximadamente 5 mil m2, 270 vagas em estacionamento coberto, espaço interno climatizado e açougue com atendimento no balcão. Se o cliente quiser, pode escolher os cortes e a quantidade.

Mas quem prefere praticidade, vai se surpreender com o setor de carnes que oferece grande diversidade de cortes especiais, incluindo os temperados de frango e de suínos, com sabor exclusivo.

continua após publicidade .

No setor de frios, destaque para a grande variedade de produtos fatiados em diversos tamanhos de porções. Além disso, os clientes do Max também vão poder aproveitar as delícias da nova padaria, com pães fresquinhos e produtos de confeitaria. Tudo isso, cumprindo a proposta de proporcionar a maior economia no valor final da compra, com preços de atacado direto ao consumidor.

Na sessão de bebidas, o Max traz várias marcas e opções. Os rótulos ficam em ilhas modernas e práticas ou em prateleiras segmentadas, que facilitam a visualização e a escolha.

“É uma loja robusta e dinâmica, que oferece ao nosso cliente excelência de qualidade, que é a marca do Grupo Muffato, associada ao preço baixo. Queremos oferecer a maior economia possível, com conforto e praticidade, tanto para as famílias quanto para os transformadores e comerciantes”, afirma Everton Muffato, diretor do grupo.

continua após publicidade .

O Max Atacadista mantém a política de oferecer três preços (atacado, varejo e preço de atacado para cliente Crediffato em qualquer volume de compra). O atacarejo do Grupo Muffato aceita cartões de crédito, débito e vale alimentação, além do Crediffato.

Outras facilidades: A rede Max oferece diferentes canais de comunicação para as cotações. Os encartes de ofertas podem ser recebidos via Whatsapp ou acessados pelo site. As novidades e ofertas são publicadas também nas redes sociais e empresas podem baixar o aplicativo exclusivo do Max na Google Play ou na App Store para cotações ou utilizar serviços de televendas (0800).

GALERIA

Na galeria de entrada do Max Atacadista de Apucarana, os clientes podem otimizar seu tempo, aproveitando o estacionamento gratuito para utilizar serviços de lotérica, tomar sorvete ou relaxar na cafeteria e ainda fazer compras em lojas de cosméticos, presentes e eletrônicos.

continua após publicidade .

Junior da Femac, que estava acompanhado da esposa Carmen Lúcia Izquierdo Martins, destacou que o novo investimento demonstra a força econômica de Apucarana e bom momento vivenciado pelo município. “São 220 postos de trabalho gerados pelo Muffato e só temos a agradecer aos empresários por acreditarem e investirem em Apucarana”, frisou Junior da Femac. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução

















Siga o TNOnline no Google News