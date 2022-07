Grupo “Ginasloucos” será atração na abertura dos 61º JUP's no Lagoão

Da Redação

Será aberta no próximo sábado (16), a partir das 19 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), em Apucarana, a 61ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP's), competição que prossegue até o dia 21 deste mês em 14 praças esportivas do município. No cerimonial de abertura entre as principais atrações foi confirmada a presença do Grupo “Ginasloucos”. A informação foi dada nesta segunda-feira pelo prefeito Junior da Femac.

“Será um belíssimo show de enterradas e acrobacias de basquetebol com os Ginasloucos, que pela terceira vez farão um grande espetáculo para a comunidade apucaranense. O grupo já esteve aqui na abertura dos Jogos Abertos do Paraná em 2017 e nos Jogos Escolares em 2019, sempre fazendo ótimas apresentações. Mais uma vez Apucarana será a capital do Esporte, trazendo também os melhores atletas universitários do Paraná. Será uma grande festa”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O Grupo “Ginasloucos” foi fundado em 1995 no Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran)-MS e atualmente conta com 12 integrantes. A equipe já fez apresentações em todo o país, principalmente sendo destaque em vários programas de televisão em rede nacional.

De acordo com o prefeito, os JUP's serão disputados pelo segundo ano consecutivo em Apucarana e tendo a presença de 2.500 pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes e equipe de arbitragem. As disputas acontecem em 15 modalidades, reunindo atletas de 17 universidades do Paraná. As delegações chegam ao município na próxima sexta-feira (15/07).

Vão competir Faculdade Norte Novo de Apucarana (Facnopar), FAG (Cascavel), Integrado (Campo Mourão), PUC (Curitiba), UEL (Londrina), UEM (Maringá), UEPG (Ponta Grossa), UFFS (Laranjeiras do Sul/Realeza), UFPR (Curitiba), UFPR-Litoral (Matinhos), Unicentro (Irati), Unicesumar (Maringá), Unifateb (Telêmaco Borba), Uniguairacá (Guarapuava), Uningá (Maringá), Unioeste (Cascavel) e UTFPR (Curitiba). Esses estabelecimentos de ensino superior competirão nas modalidades de atletismo, badminton, basquetebol, futsal, handebol, judô, karatê, natação paradesportiva, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa paradesportivo, tênis de mesa, voleibol e xadrez, todas no masculino e feminino.

LOCAIS DE DISPUTA – Nos 61º JUP´s serão utilizados o Complexo Esportivo Lagoão, os complexos Áureo Caixote e Estação Cidadania, os ginásios de esportes do Clube 28 de Janeiro, Serviço Social do Comércio (Sesc), 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), os ginásios dos colégios São José, Mater Dei, Izidoro Luiz Cerávolo e Nilo Cairo, o Country Club e o salão de eventos da Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap).

