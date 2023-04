Grupo de oração lamenta morte de apucaranense aos 35 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Renato Henrique Ferreira será sepultado na segunda-feira (17)

Morreu neste domingo (16/04), o morador de Apucarana, norte do Paraná, Renato Henrique Ferreira, aos 35 anos. Ele estava hospitalizado em decorrência de dois infartos e veio a falecer. A notícia da morte de Renato gerou muita comoção na cidade e muitas lamentações foram postadas nas redes sociais.

continua após publicidade .

Ele fazia parte da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, do Núcleo Habitacional João Paulo e também era integrante do Grupo de Oração Jovem Ágape. Confira a nota de pesar publicada pelo grupo no Instagram.

Renato deixa esposa e uma filha. De acordo com informações da Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa), o corpo será velado na Capela Central e o sepultamento será na segunda-feira (17), às 10 horas, no Cemitério Portal do Céu.



Siga o TNOnline no Google News