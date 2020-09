Grupo de mulheres de Apucarana fala sobre Amamentação - TNOnline

Continua após publicidade

Com o objetivo de incentivar o aleitamento materno, um grupo de mulheres, de Apucarana, organiza rodas de conversa virtuais sobre amamentação. A iniciativa, que surgiu no ano passado na cidade, ganhou um novo formato em 2020 por causa da pandemia de Covid-19. Ao longo deste mês, serão realizadas algumas ações. A primeira acontece nesta quinta-feira, dia 6, às 20 horas, como o tema “Como me preparar para amamentar”, com a doula Patrícia Moretti.

A doula Patrícia Moretti e a fotógrafa Cristiane Paixão resolveram trazer o movimento, que começou na França em 2006, para Apucarana com a finalidade de colocar em pauta a amamentação. “Esse projeto nasceu da necessidade que eu enfrentei quando o meu filho nasceu há 4 anos e meio. Naquele momento, me deparei com uma série de dúvidas. Diante disso, resolvi, em parceria com outras profissionais, falar sobre amamentação”, revela Cristiane Paixão.

As rodas on-line são realizadas em agosto por ser o mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, conhecido como Agosto Dourado. “Este ano, mesmo diante das restrições, não queríamos deixar de organizar o evento, por isso, decidimos fazê-lo virtual”, comenta a fotógrafa. No ano passado, o evento reuniu cerca de 40 mães Parque dos Setenta, ao lado do Lago Jaboti.

Patrícia comenta que as rodas de conversa serão todas virtuais. “Vamos realizar através da plataforma Google Meet sempre às 20 horas. O link de acesso será enviado no dia aos inscritos. Pode participar do evento on-line gestantes, tentantes, rede de apoio e profissionais de saúde que trabalham na atenção à saúde da mulher.

Já o próximo encontro será no dia 13 de agosto com a nutricionista Priscila Nunes, que abordará o tema “O que preciso saber para uma amamentação tranquila. No dia 20, a pauta do encontro será com a fonoaudióloga e consultora em aleitamento, Amanda Gabriela, que irá trabalhar as “Dificuldades da amamentação e suas soluções”. O último encontro virtual acontecerá no dia 27 de agosto e será aberto para as participantes fazerem perguntas sobre amamentação.

ARRECADAÇÃO DE POTES - O grupo mobilizou também a arrecadação de potes de vidro que serão encaminhados ao Banco de Leite Humano do Hospital da Providência. Os potes são utilizados para o correto armazenamento do leite doado. Pode m ser doados potes de vidro com boca larga e tampa plástica (qualquer tamanho) ou sem tampa (500 ml). Os locais de entrega são: Sesc Apucarana, Clínica NutrirBem, Centro de Diagnóstico Mantine e Hospital da Providência.

Outra ação do grupo é a realização de uma exposição fotográfica, de 16 a 30 de agosto, no Shopping CentroNorte.