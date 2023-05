Grupo de Apucarana se classifica para a final da Mostra de Dança; veja

O grupo de dançarinos 'The Point', de Apucarana, foi convidado a se apresentar no palco do Guairão, em Curitiba, entre os dias 9 e 11 de junho, após participar da seletiva da Mostra Paranaense de Dança, que aconteceu neste último final de semana (27 e 28), no Cine Teatro Fênix.

O 'The Point', composto pelos dançarinos Julia Corrêa, Milena da Costa, Bruna Bernardineli, Diogo Romão, Giovanna Karoline e Deusa Luana, é um grupo independente com o objetivo de mostrar e valorizar a cultura das danças urbanas. No Cine Teatro, a coreografia do grupo teve como tema 'Raízes', apresentando de forma criativa um pouco de cada estilo das danças, que juntas são nomeadas danças urbanas. Assista:

"Como somos um grupo independente, não temos muito apoio financeiro, a gente vem lutando bastante para ter uma representatividade, para se destacar, ter mais valorização dentro do meio da cultura do hip-hop daqui da cidade. Passar para a final é muito importante, esse reconhecimento e a aprovação da sociedade em que nós vivemos", comemorou a dançarina e coreógrafa do grupo, Júlia Corrêa.

Ao 'gran finale', foram selecionados os melhores grupos por região. “Chegamos à 14ª edição muito felizes e com grande responsabilidade. Queremos celebrar a dança do Paraná e de estados vizinhos com todas as nossas forças”, disse Simone Bönisch, coordenadora de projetos da Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra (ABABTG), entidade que organiza a Mostra.

Confira todos os selecionados de Apucarana:

- Adágio Escola de Dança - Tempo

- Alma Bailarina Escola de Dança – Haleine

- Alma Bailarina Escola de Dança – Aurora – Despertar de Flora

- Alma Bailarina Escola de Dança – Ctrl C + Ctrl V

- Alma Bailarina Escola de Dança – Anágua

- Bruna Barbosa Escola de Dança – Show time

- Casa da Criança de Ortigueira – Projeto Mudança - Frevança

- Cia Brisé Volé – Desordem

- Cia Brisé Volé – Nuah

- Escola de Dança Brisé Volé – Ocean Stars

- Escola Gesto´s Ballet – Redenção

- Escola Gesto´s Ballet – O caminho

- Espaço Nelson Verri – Luz, o calor da vida

- FUNCART – Enquanto eu respirar

- Grupo Municipal de Dança Ponta do Pé – Freak

- Grupo Municipal de Dança Ponta do Pé – Nós

- Marie Studio de Dança – Decifra-me

- The Point - Raízes

