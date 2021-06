Grupo de Apucarana entrega café especial na vacinação

Continua após publicidade

O Grupo Café com Amor de Apucarana, entregou recentemente um café da manhã no sistema de vacinação no Lagoão.

A iniciativa foi para valorizar os profissionais que trabalham imunizando os moradores de Apucarana. "Entregamos café da manhã no setor da oncologia, mas dessa vez resolvemos levar um pouco desse carinho para o pessoal da vacinação da Covid no Lagoão, para mostrar o nosso carinho com ele, sem esses profissionais não seriamos vacinados. Não é uma falsa enfermeira que vai denegrir a imagem dos profissionais de Apucarana, desses anjos enfermeiros", disse Cristina Valim integrante do grupo.

A entrega aconteceu no último final de semana de maio.