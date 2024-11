Grupo completa 5 anos e ciclistas fazem passeio especial em Apucarana

O grupo "Sorta o Freio MTB Vila Reis", composto por ciclistas apucaranenses, comemoraram o aniversário de cinco anos de uma maneira especial no último fim de semana. Cerca de 50 pessoas percorreram no domingo (27) o percurso por terra na região do Distrito de Caixa de São Pedro e do Barreiro, em Apucarana (PR).

Pela Estrada Bela, os ciclistas puderam percorrer dois percursos - um de 20 km e outro de 40 km.

Integrante do grupo, Eder Clesley agredeceu o apoio que receberam para a realização do evento especial. "Agradecemos o apoio da Prefeitura de Apucarana, que cedeu o apoio da Guarda Civil Municipal, os agentes de trânsito e uma ambulância, e também a todos os ciclistas que participaram", disse.

