Grupo armado invade propriedade e rouba veículos, em Apucarana

O crime aconteceu na noite de terça-feira

Um assalto violento foi registrado na zona rural de Apucarana. Quatro ladrões armados invadiram uma propriedade e roubaram duas famílias. O crime aconteceu por volta das 18h desta terça-feira (25) e os criminosos ficaram duas horas no sítio com os reféns. Veículos e diversos objetos foram levados. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 20h20 e foi até o sítio na Estrada do Pinhalzinho, no Distrito Correia de Freitas.

Um dos moradores da propriedade, de 57 anos, contou que os assaltantes usavam máscaras de proteção individual, e que todos estavam armados. Os criminosos foram agressivos. No sítio existem duas casas, que são da mesma família, e no total, seis pessoas foram rendidas.

Após aproximadamente duas horas com os reféns, os ladrões deixaram a casa e fugiram com vários eletrônicos, como TVs e computadores, perfumes, objetos pessoais, dinheiro e dois carros - Fiat Strada preto, placas BES9G24 e um Onix cinza placas RHW 3A23, além de 20 Kg de linguiça.



As vítimas contaram que foram ameaçadas pelos criminosos. Os ladrões, a princípio, estavam armados com pistola, revólver e uma arma longa calibre 12. Apesar da agressividade, a família não ficou ferida. A PM realizou buscas pela zona rural, mas nenhum ladrão foi encontrado.





Ação policial

Os dois veículos furtados durante a ação criminosa foram recuperados, na manhã desta quarta-feira (26), por equipes da Polícia Militar (PM) de Apucarana. Os dois carros, a Fiat Strada e o Onix, foram encontrados abandonados nos fundos do Residencial Jaçanã, ainda na zona rural do município.

Os veículos não apresentam danos aparentes e, ao contrário dos casos registrados nos últimos dias, não estavam depenados. A PM encaminhou os automóveis para o pátio da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. Veja abaixo:

