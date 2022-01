Da Redação

Gripe: campanha de vacinação será realizada em Apucarana

Após a confirmação de três casos de influenza H3N2 em Apucarana, a prefeitura do município informou que vai realizar uma campanha de vacinação contra a gripe, com foco na imunização de idosos, pessoas com comorbidades e crianças. Aproximadamente 15 mil moradores da cidade ainda não tomaram a vacina, que foi distribuída gratuitamente no ano passado.

De acordo com o prefeito, Junior da Femac, existem apenas seis mil doses de vacina contra a gripe disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde. A campanha começa nesta quarta-feira (5). "Fizemos a coleta de 50 testes, o resultado de 30 já chegaram e três pessoas testaram para a influenza H3N2. Uma das pessoas que testou é uma criança de 10 meses, os familiares receberam parentes de São Paulo e uma pessoa estava com influenza. A partir desta quarta, vamos vacinar crianças de seis meses a seis anos, idosos com mais de 60 anos e pessoas com comorbidades. As doses são limitadas, são seis mil doses disponíveis e vamos ver com a Sesa se existe a possibilidade de enviar mais doses para Apucarana", disse.

O secretário municipal de Saúde, Emídio Bachiega, alerta para os sintomas da influenza H3N2, como febre alta e dor no corpo. "A influenza provoca uma febre acima de 38 graus, uma febre alta por três dias, dor de garganta e dor no corpo. Sentiu esses sintomas, procure atendimento da UBS do seu bairro, temos remédio, o tamiflu, que é oferecido de forma gratuita. Todo mês recebemos da Sesa um quantitativo do remédio e lembrando que é muito importante manter os ambientes arejados, com janelas e portas abertas, com circulação do ar, além do uso de máscara", orienta.

Desde abril do ano passado, quando começou a campanha de vacinação contra a gripe, até agora, 45 mil pessoas já se imunizaram em Apucarana e 15 mil moradores da cidade ainda não se vacinaram. "O quantitativo de doses é pequeno, então você que ainda não tomou a vacina, procure a sua UBS nesta quarta-feira", comenta Emídio.

Os pacientes que testaram para H3N2 estão em isolamento. "A criança de 10 meses realizou a coleta em uma UBS, a criança está bem e provavelmente os familiares podem estar com gripe, existem seis pessoas do convívio que estão com os mesmos sintomas e pedimos para ficar em isolamento. A mulher de 30 anos e o homem de 35 anos realizaram coleta de exame no Hospital da Providência, ficaram internados por dois dias, mas já receberam alta", finaliza secretário.

A campanha de vacinação contra a gripe será realizada entre amanhã (5) até sexta-feira (7), entre 8 horas e 16h30, nas UBSs Raul Castilho, no Núcleo Habitacional João Paulo; Takaiti Miyadi, no Núcleo Habitacional Dom Romeu; Antonio Sachelli, no Jardim Colonial; Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; Osvaldo Damin, no Jaboti; Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis; e Walter Lazarini, no distrito do Pirapó.

