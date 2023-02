Greve no transporte: proposta deve ser apresentada nesta segunda (6)

Da Redação

Os ônibus estão circulando normalmente nesta segunda (6)

Uma proposta deve ser apresentada ao Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Apucarana (SINCVRAAP), na tarde desta segunda-feira (6) pela Val - Viação Apucarana LTDA. A partir do que for apresentado, segundo o presidente do sindicato Ronaldo Santana da Silva, será possível afirmar se terá ou não a greve no transporte coletivo.

Os ônibus do transporte coletivo de Apucarana estão circulando normalmente até o momento da publicação desta reportagem. "A empresa ficou de trazer uma proposta parte da tarde para que possamos levar para categoria", disse Ronaldo.

ENTENDA

A greve foi aprovada pelos motoristas na última segunda-feira (30) após divergências entre a categoria e a VAL em relação ao percentual de reajuste salarial dos trabalhadores.

A VAL propôs um aumento de 6,01% nos salários e de 36,85% no vale alimentação, fixando a remuneração em R$ 2.381,45 e o vale alimentação em R$ 130. A categoria pede 11% de reposição salarial e 153% de reajuste no vale alimentação, fixando os valores em R$ 2.491,00 e R$ 240, respetivamente. Atualmente, o salário da categoria é R$ 2.245,00 com R$ 95 de vale alimentação.

A VAL argumenta que o reajuste de 11% é inviável e afirma que a proposta de 6,01% apresentada aos trabalhadores cobre a inflação do período, que foi de 5,97%.

