Greve e novo valor da tarifa: veja como opera o transporte coletivo

O novo valor da tarifa do transporte coletivo urbano de Apucarana já está em vigor. A partir desta sexta-feira (10), os usuários da VAL vão pagar R$4,00 (quatro reais). A manhã também é marcada pelo primeiro dia de greve da categoria.

Motoristas e funcionários do transporte coletivo rejeitaram a nova proposta da Viação Apucarana Ltda (VAL) e decidiram entrar em greve. Na madrugada, por volta das 4h, os trabalhadores se reuniram na garagem da empresa, na R. Aquiles, na Vila Shangri-La e os ônibus começaram a circular às 6h15.

Por determinação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), pelo menos 50% da frota deve rodar durante a greve nos horários de pico e 30% nos demais horários. Ou seja, no começo desta manhã e no final da tarde, nos horários de grande movimento, deve ter pelo menos metade dos ônibus atendendo os usuários, que terão que ter paciência.

Foram 64 votos contra a proposta da empresa e a favor da paralisação contra 30 que aceitaram o reajuste proposto. A empresa ofereceu aumento de 6,9% no salário da categoria, que passaria de R$ 2.245 para R$ 2.400, além de reajuste de 42% no vale alimentação, que sairia dos R$ 95 para R$ 135, com reposição de mais R$ 70 a partir de dezembro, fixando o valor do vale em R$ 205.

A maioria dos motoristas e demais trabalhadores não aceitou os índices propostos durante assembleia geral extraordinária e decidiram manter a greve, que já havia sido aprovada em um primeiro momento em 30 de janeiro. Assista a entrevista do ao do TNOnline: Greve: veja como opera o transporte coletivo de Apucarana - Vídeo por: TNOnline

Cerca de 15 mil pessoas utilizam o transporte coletivo por dia na cidade. Nesta sexta-feira (10), o novo preço da tarifa entra em vigor. O usuário vai pagar R$ 4.



A Câmara aprovou um subsídio de R$ 0,70 na passagem, que será pago pela prefeitura, o que representará um ganho de R$ 4,70 por tarifa para a empresa, sem onerar o usuário, que pagará R$ 4.

“Com a tarifa de R$4,00 (quatro reais), Apucarana continuará mantendo um dos preços mais baixos do transporte coletivo urbano no Paraná. Com recentes reajustes autorizados, a tarifa dos ônibus urbanos passaram a custar R$4,80 (quatro reais e oitenta centavos) em Londrina e Maringá; e R$5,50 (cinco reais e cinqüenta centavos) em Curitiba", explica o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes.

Segundo Mendes, o custo total da tarifa é de R$4,70 (quatro reais e setenta centavos), mas a prefeitura irá subsidiar R$0,70 (setenta centavos), reduzindo o valor para os usuários do serviço, com autorização da Câmara de Vereadores.

Atualmente, a Prefeitura de Apucarana já subsidia o preço da passagem, como forma de aliviar a carga aos usuários do sistema. Carlos Mendes anuncia também que, nos próximos dias, a Prefeitura de Apucarana e o Idepplan irão lançar as linhas “saúde” e “turismo”, no transporte coletivo urbano de Apucarana, instituindo tarifas gratuitas nestas duas modalidades. “Todos os detalhes destas novas linhas serão informados aos usuários da saúde pública e também quanto a visitas ou passeios em parques e outros roteiros turísticos”, informa Mendes.





