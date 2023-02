Greve dos motoristas do transporte coletivo segue indefinida

Da Redação

Ônibus circularam normalmente nesta segunda

Os rumos da greve dos motoristas do transporte coletivo de Apucarana, norte do Paraná, devem ser definidos nesta terça-feira (7). A paralisação, prevista para começar na nesta segunda-feira (6), foi adiada após novas negociações entre o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Apucarana (SINCVRAAP) e a Viação Apucarana LTDA (Val) que deve apresentar uma nova proposta de reajuste salarial. A expectativa é que a nova oferta seja apresentada ainda nesta terça e avaliada pela categoria durante nova assembleia geral extraordinária que ainda sem data prevista.

Nesta segunda-feira (6), os ônibus do transporte coletivo circularam normalmente e representantes do sindicato e da empresa participaram de uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Uma videoconferência foi agendada para o fim da tarde e uma nova proposta seria apresentada. Entretanto, até a noite de ontem, sindicalistas aguardavam a manifestação da empresa concessionária do transporte público do município. Até o fechamento desta reportagem, o sindicato ainda não havia obtido resposta.

A greve, prevista começar na segunda foi aprovada pelos motoristas em 30 de janeiro após divergências entre a categoria e a VAL em relação ao percentual de reajuste salarial dos trabalhadores. A VAL propôs um aumento de 6,01% nos salários e de 36,85% no vale alimentação, fixando a remuneração em R$ 2.381,45 e o vale alimentação em R$ 130. A categoria pede 11% de reposição salarial e 153% de reajuste no vale alimentação, fixando os valores em R$ 2.491,00 e R$ 240, respetivamente. Atualmente, o salário da categoria é R$ 2.245,00 com R$ 95 de vale alimentação.

Na última semana, reuniões entre representantes dos motoristas, da empresa concessionária, da Prefeitura e do Poder Judiciário tentaram evitar a greve da categoria, que se for concretizada, afetará 15 mil usuários do sistema por dia na cidade.

