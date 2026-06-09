Grávida é ameaçada de morte pelo parceiro no meio da rua em Apucarana

Uma mulher de 39 anos, grávida de um mês, foi ameaçada de morte e perseguida pelo próprio companheiro na manhã de segunda-feira (8), na Vila Regina, em Apucarana. O caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar (PM) após testemunhas presenciarem a confusão.

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Populares acionaram a polícia após verem o casal brigando na via pública e a mulher correndo e gritando por socorro.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, encontrou o homem, de 41 anos, indo em direção à vítima com um pedaço de madeira nas mãos, ameaçando agredi-la. Os policiais realizaram a abordagem e o suspeito soltou o pedaço de madeira. Nada de ilegal foi encontrado durante a revista pessoal.

Aos policiais, a vítima relatou que os dois estavam na residência ingerindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, o companheiro se alterou e deu alguns empurrões nela. Assustada, a mulher correu para a rua para pedir ajuda, mas foi seguida pelo agressor, que passou a proferir ameaças de morte.

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Apesar do nervosismo e do estado de gravidez, a mulher não apresentava ferimentos graves e recusou o atendimento médico oferecido pela equipe policial. O homem foi detido e levado no compartimento de segurança da viatura para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. Segundo a polícia, ele colaborou com a abordagem e não foi necessário o uso de algemas.



