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VIOLÊNCIA

Grávida é ameaçada de morte pelo parceiro no meio da rua em Apucarana

Vítima fugiu de casa pedindo socorro e foi perseguida pelo agressor, que estava armado com um pedaço de madeira

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 07:56:21 Editado em 09.06.2026, 07:56:17
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Grávida é ameaçada de morte pelo parceiro no meio da rua em Apucarana
Autor Grávida foi ameaçada pelo companheiro em bairro de Apucarana - Foto: Agência de Noticias do MS/divulgação

Uma mulher de 39 anos, grávida de um mês, foi ameaçada de morte e perseguida pelo próprio companheiro na manhã de segunda-feira (8), na Vila Regina, em Apucarana. O caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar (PM) após testemunhas presenciarem a confusão.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (09) em Apucarana e região

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Populares acionaram a polícia após verem o casal brigando na via pública e a mulher correndo e gritando por socorro.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, encontrou o homem, de 41 anos, indo em direção à vítima com um pedaço de madeira nas mãos, ameaçando agredi-la. Os policiais realizaram a abordagem e o suspeito soltou o pedaço de madeira. Nada de ilegal foi encontrado durante a revista pessoal.

Aos policiais, a vítima relatou que os dois estavam na residência ingerindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, o companheiro se alterou e deu alguns empurrões nela. Assustada, a mulher correu para a rua para pedir ajuda, mas foi seguida pelo agressor, que passou a proferir ameaças de morte.

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Apesar do nervosismo e do estado de gravidez, a mulher não apresentava ferimentos graves e recusou o atendimento médico oferecido pela equipe policial. O homem foi detido e levado no compartimento de segurança da viatura para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. Segundo a polícia, ele colaborou com a abordagem e não foi necessário o uso de algemas.


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ameaças de morte Apucarana grávida POLICIA MILITAR segurança da mulher violência domestica
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