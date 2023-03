Grávida de 6 meses é levada para hospital após acidente em Apucarana

Da Redação

Um motorista embriagado foi preso no começo da tarde deste domingo (26), após se envolver em um acidente na Avenida Curitiba, área central de Apucarana, no norte do Paraná. Conforme informações de testemunhas, uma grávida de seis meses precisou ser encaminhada para o Hospital da Providência Materno Infantil.

A equipe da Polícia Militar (PM) foi até o local e verificou que o acidente envolveu um Fiat Strada e um VW Gol, que trafegavam pela Avenida Curitiba. Conforme informações, a caminhonete estava parada no semáforo, quando foi atingida pelo carro na traseira. Foi realizado teste do bafômetro em ambos motoristas, sendo que o motorista do Gol constatou 0,58 mg/l de álcool.

Segundo a PM, ele foi encaminhado para a Delegacia por conduzir veículo sob a influência de álcool. No veículo Fiat Strada havia uma passageira grávida de seis meses. Ela foi conduzida para o Hospital da Providência Materno Infantil e passou por atendimento médico. Os veículos, que não haviam pendências, foram entregues aos responsáveis.

Ainda de acordo com a polícia, os dois veículos ficaram danificados e um dos envolvidos sofreu um corte na testa. Porém, a vítima recusou a ajuda da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).