Da Redação

Grávida apanha da cunhada bêbada e chama PM de Apucarana

Uma grávida procurou a Polícia Militar (PM), de Apucarana, na tarde desta quinta-feira (14), após apanhar da cunhada embriagada. A ocorrência foi registrada na Vila Regina, por volta das 17h30.

A solicitante informou aos policiais que ao tentar conversar com a mulher foi agredida com dois tapas no rosto.

Quando a PM chegou no endereço, a autora já não estava mais no local. De acordo com o boletim, a gestante não apresentava lesão aparente e foi orientada.