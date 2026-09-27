Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
APUCARANA

Grávida ameaça marido com facas após briga por empréstimo no Pirapó

A confusão começou quando o homem percebeu descontos no salário; os três filhos do casal precisaram ser retirados da casa para garantir a segurança

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Grávida ameaça marido com facas após briga por empréstimo no Pirapó
Autor Caso foi registrado na noite de sábado no Pirapó - Foto: Reprodução

Uma violenta discussão de casal mobilizou a Polícia Militar (PM) na noite de sábado (26), no Distrito de Pirapó, em Apucarana. A briga, que envolveu agressões mútuas e ameaças de morte, terminou na delegacia. A mulher, que está gestante de dois meses, precisou ser levada ao pronto-socorro antes de ser apresentada às autoridades.

-LEIA MAIS: Carro invade pista contrária e batida deixa três feridos na PR-444 em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato policial, a confusão teve início por questões financeiras. O homem descobriu que a companheira, com quem vive há mais de dez anos, havia acessado o celular dele dias antes para fazer empréstimos bancários em seu nome, transferindo o dinheiro para uma conta pessoal dela. O homem só percebeu a situação ao receber o pagamento do mês e notar os descontos das parcelas em seu salário.

Ao confrontar a esposa sobre os valores, os ânimos se exaltaram. Durante a briga, a mulher pegou um cabo de vassoura e começou a agredir o companheiro. Para tentar se defender, ele tomou o objeto e revidou as agressões, batendo nas costas da mulher até que a vassoura se quebrasse. Na sequência, ela foi até a cozinha, pegou duas facas e passou a ameaçar o marido de morte.

O casal tem três filhos pequenos, de 2, 4 e 9 anos, que presenciaram parte da confusão. Para preservar a integridade física e psicológica das crianças, um padrinho foi chamado ao endereço e as retirou da residência, assumindo a responsabilidade por elas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como a gestante alegou não estar se sentindo bem após as agressões, a equipe policial a escoltou primeiro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Após receber avaliação e liberação médica, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana, onde o caso será investigado e as medidas legais cabíveis serão tomadas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Apucarana casal isolamento familiar saúde mental violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV