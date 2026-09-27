Grávida ameaça marido com facas após briga por empréstimo no Pirapó

A confusão começou quando o homem percebeu descontos no salário; os três filhos do casal precisaram ser retirados da casa para garantir a segurança

Uma violenta discussão de casal mobilizou a Polícia Militar (PM) na noite de sábado (26), no Distrito de Pirapó, em Apucarana. A briga, que envolveu agressões mútuas e ameaças de morte, terminou na delegacia. A mulher, que está gestante de dois meses, precisou ser levada ao pronto-socorro antes de ser apresentada às autoridades.

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De acordo com o relato policial, a confusão teve início por questões financeiras. O homem descobriu que a companheira, com quem vive há mais de dez anos, havia acessado o celular dele dias antes para fazer empréstimos bancários em seu nome, transferindo o dinheiro para uma conta pessoal dela. O homem só percebeu a situação ao receber o pagamento do mês e notar os descontos das parcelas em seu salário.

Ao confrontar a esposa sobre os valores, os ânimos se exaltaram. Durante a briga, a mulher pegou um cabo de vassoura e começou a agredir o companheiro. Para tentar se defender, ele tomou o objeto e revidou as agressões, batendo nas costas da mulher até que a vassoura se quebrasse. Na sequência, ela foi até a cozinha, pegou duas facas e passou a ameaçar o marido de morte.

O casal tem três filhos pequenos, de 2, 4 e 9 anos, que presenciaram parte da confusão. Para preservar a integridade física e psicológica das crianças, um padrinho foi chamado ao endereço e as retirou da residência, assumindo a responsabilidade por elas.

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Como a gestante alegou não estar se sentindo bem após as agressões, a equipe policial a escoltou primeiro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Após receber avaliação e liberação médica, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana, onde o caso será investigado e as medidas legais cabíveis serão tomadas.