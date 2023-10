Grávida aciona a PM e diz estar sendo mantida em cárcere privado

Mulher ainda teria sido agredida com tapas no rosto pelo companheiro

Uma mulher grávida de 7 meses acionou a Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (16) relatando que estaria sendo mantida em cárcere privado pelo próprio companheiro, em Apucarana, no norte do Paraná, segundo a PM. O caso foi registrado em uma residência localizada no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti.

Conforme os policiais, a mulher afirmou que estava sozinha em casa desde a manhã do último domingo (15). Já na manhã desta segunda, o homem teria ido até a residência e agredido a companheira com dois tapas no rosto.

Segundo os PMs, o possível agressor foi encontrado no local e recebeu voz de prisão após ser abordado. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), o suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade.

