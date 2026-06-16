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Grave colisão entre carreta e trem deixa um morto no Distrito do Pirapó

Acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (16)

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 13:02:38 Editado em 16.06.2026, 15:05:03
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Grave colisão entre carreta e trem deixa um morto no Distrito do Pirapó
Autor Foto: Reprodução/Câmera de monitoramento

Um grave acidente no início da tarde desta terça-feira (16) deixou um homem morto no Distrito do Pirapó, em Apucarana (PR). A batida envolveu uma carreta e uma locomotiva da Rumo em uma passagem de nível.

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De acordo com informações apuradas no local pelo TNOnline, a vítima dirigia a carreta e morreu no local. O motorista foi arremessado para fora da cabine por conta do impacto. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou o óbito.

O acidente foi flagrado por uma câmera de monitoramento. A gravação mostra a carreta sendo atingida pelo trem na passagem da linha férrea no Distrito do Pirapó.

A vítima foi atingida quando tentava acessar o distrito. A Polícia Científica foi acionada. As causas do acidente serão apuradas.

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A concessionária Rumo informou, em nota, que o local do acidente possui sinalização e que o maquinista não teve tempo hábil para evitar a colisão. A empresa afirma, ainda que permanece à disposição das autoridades. Veja abaixo a nota na íntegra.

EM NOTA

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A concessionária lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (16), por volta das 12h20, em uma passagem em nível localizada no Distrito de Pirapó, em Apucarana (PR). A colisão ocorreu após o caminhão avançar na passagem em nível no momento da aproximação da composição ferroviária, que passava pelo local com o uso padrão da buzina. O maquinista foi surpreendido e não houve tempo hábil para evitar a colisão.

O local onde ocorreu o acidente possui sinalização ferroviária regular, com dispositivos verticais e horizontais destinados a orientar a travessia segura de veículos e pedestres.

Equipes da concessionária foram mobilizadas imediatamente para prestar apoio à ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender o motorista do caminhão.

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A empresa reforça a importância do respeito à sinalização existente nas passagens em nível e orienta motoristas e pedestres a sempre parar, olhar e escutar antes de realizar a travessia.

Conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a preferência de passagem nesses cruzamentos é da composição ferroviária.

A concessionária permanece à disposição das autoridades para colaborar com a apuração da ocorrência.

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Grave colisão entre carreta e trem deixa um morto no Distrito do Pirapó
AutorFoto: Reprodução/Câmera de monitoramento


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