Grave acidente na PR-444 bloqueia trânsito e deixa feridos

Um grave acidente entre dois caminhões e um carro na PR-444 provocou ferimentos em duas pessoas e bloqueou o trânsito no sentido Caixa de São Pedro para Mandaguari.

O Corpo de Bombeiros de Apucarana atende a ocorrência. As duas pessoas que estavam no carro ficaram presas às ferragens. Os Bombeiros de Mandaguari e Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atendem o acidente.

Conforme os Bombeiros, uma das vítimas sofreu ferimentos graves. A outra pessoa, a princípio, sofreu uma fratura no fêmur. Chovia no momento da batida. Um dos caminhões envolvidos na batida é dos Correios, o condutor não ficou ferido.

O outro caminhão, após a colisão, foi parar em um barranco, o motorista também não se feriu. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está no local. A princípio, o carro rodou na pista e aconteceu o acidente: Veja o vídeo de um motorista que passou pelo local:

