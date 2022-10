Grave acidente entre motociclistas é registrado em Apucarana

Da Redação

Dois motociclistas ficaram feridos gravemente após uma colisão frontal registrada na madrugada de domingo (23/10), em frente à Delegacia da Polícia Civil, de Apucarana, localizada na Rua Nova Ucrânia.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), que foi acionada para prestar atendimento, o acidente provocou danos em ambos os veículos. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Siate, do Corpo de Bombeiros, também estiveram no local e encaminharam as vítimas para o Hospital da Providência.

-LEIA MAIS: Mãe pede ajuda para tratamento de filha com infecção no cérebro

continua após publicidade .

Conforme os policiais, o Boletim de Acidente de Trânsito foi confeccionado e as duas motocicletas foram levadas para o Pátio da Polícia Militar (PM). Uma delas, segundo a equipe, estava com débitos administrativos, e a outra, por não possuir um responsável para realizar a entrega, também foi encaminhada até o local.

Siga o TNOnline no Google News