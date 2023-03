Grave acidente em Jandaia do Sul mobiliza saúde de Apucarana

Da Redação

A saúde de Apucarana colocou toda a sua estrutura à disposição das vítimas do grave acidente envolvendo um ônibus escolar da Apae e uma locomotiva, em Jandaia do Sul, que aconteceu nesta quinta-feira (09). Duas meninas morreram no local e diversas crianças ficaram feridas.

De acordo com o secretário Municipal da Saúde, Emídio Bachiega, as quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana se descolaram para atender a ocorrência auxiliando no transporte de 12 vítimas para o Hospital da Providência.

Ainda conforme Bachiega, a regulação do Samu de Apucarana acionou o socorro aéreo com helicópteros para transporte dos pacientes em estado grave para as cidades de Londrina e Maringá.

“Também reforçamos o Hospital da Providência com dois respiradores reservas da Autarquia de Saúde. Ambulância da saúde municipal está com ambulância de prontidão na frente do Providência para transferir crianças feridas para o Hospital Materno Infantil. Estamos atuando juntamente com a direção do Hospital da Providência para providenciarmos todo tipo de atendimento o mais rápido possível às vítimas”, explica Bachiega.

No início da tarde desta quinta-feira (09), um apelo foi emitido pelo Hemonúcleo de Apucarana para que a população se colocasse a disposição para a doação de sangue. Responsável por atender os hospitais da 16ª Regional de Saúde, o órgão precisava de 15 bolsas de sangue O negativo. Devido a grande comoção, a quantidade necessária já foi alcançada.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, prestou sua solidariedade e se solidariza com a população de Jandaia do Sul pelo grave acidente entre o trem e o ônibus que transportava alunos da Apae. “Colocamos toda estrutura da saúde de Apucarana à disposição para atender as vítimas”, reforçou o prefeito.

