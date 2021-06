Grave acidente é registrado na Zona Leste de Apucarana; veja

Continua após publicidade

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Siate do Corpo de Bombeiros foram acionados no início da noite desta quarta-feira (09) para atender um grave acidente na Rua Aquiles esquina com Capistrano de Abreu, na região do Jardim Tibagi, Zona Leste de Apucarana.

Foto por Reprodução

Uma colisão frontal entre uma caminhonete e uma moto deixou duas pessoas feridas. As cenas no local do acidente impressionam. Veja:

De acordo com testemunhas que estavam no local, o veículo utilitário seguia pela rua preferencial quando a moto atravessou a via, sem parar, sendo atingida em cheio e ejetando o condutor e o garupa por alguns metros. Na sequencia do choque, a caminhonete passou por cima da moto.

Foto por Reprodução

O casal que estava na moto sofreu fraturas graves nas pernas. A mulher, de 30 anos, foi atendida pelo Siate e foi encaminhada ao Hospital da Providência. O homem que conduzia a moto foi atendido pelo Samu.